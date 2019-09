Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Bewerbertraining für den Polizeiberuf

Ludwigshafen (ots)

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz bietet in Kooperation mit der Berufsbildenden Schule Wirtschaft II Ludwigshafen am Samstag, dem 21.09.2019 wieder ein Bewerbertraining für das Auswahlverfahren bei der Polizei an.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr mit einer kurzen Einführung, danach erhalten Interessenten einen Einblick in die verschiedenen Bestandteile von Eignungstests. Aus erster Hand werden an mehreren Stationen Hinweise zur Vorbereitung gegeben. Mit Übungsaufgaben und in kurzen Bewerbungsgesprächen kann der "Ernstfall" geprobt werden. Außerdem besteht die Gelegenheit, sich über die beruflichen Perspektiven bei der Polizei zu informieren. Das Angebot richtet sich an Bewerber für das Bachelor-Studium bei der Polizei und Bewerber für die Höhere Berufsfachschule "Polizeidienst und Verwaltung", aber auch an junge Leute, die sich noch in der Berufsorientierung befinden. Das Bewerbertraining findet statt in der

Aula der Berufsbildenden Schule Wirtschaft II Bismarckstraße 39 67059 Ludwigshafen

und dauert bei Teilnahme an allen Testabschnitten bis ca. 15 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgen die Schülerinnen und Schüler der HB Polizei mit dem Verkauf von Kuchen und Getränken. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich.

