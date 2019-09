Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Trickdiebe stehlen Tasche

Ludwigshafen (ots)

Gestern Vormittag, 04.09.2019, 11 Uhr, wurde ein 74-jähriger Radfahrer in der Seydlitzstraße aus einem fahrenden Auto heraus angesprochen. Der Fahrer eines hellen Kleinwagens verwickelte den Mann in ein Gespräch. Dabei bot der Autofahrer Jacken zum Verkauf an. Der Unbekannte stellte eine Tasche vor dem Radfahrer auf dem Boden ab und zeigte ihm die Jacken. Als der Senior das Kaufangebot ablehnte, packte der Autofahrer seine Sachen wieder ein und fuhr mit dem Wagen weg. Nun bemerkte der Senior, dass der Unbekannte nicht nur die eignen Sachen sondern auch seine Tasche eingepackt und mitgenommen hatte.

Die Polizei sucht Zeugen. Wem ist gestern im Stadtgebiet ein heller Kleinwagen mit ausländischem, vermutlich italienischem Kennzeichen aufgefallen oder wurde selbst von den Personen angesprochen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per Email kiludwigshafen@polizei.rlp.de entgegen.

