Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in der AfA

Speyer (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am 04.09.2019, gegen 17:50 Uhr, in der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer zu einem Brand. Das Feuer brach in der Kantine aus. Dort wurden Bauarbeiten durchgeführt. Ob diese ursächlich für den Brand sein könnten, wird derzeit ermittelt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Es wurde niemand verletzt.

