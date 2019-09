Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am 04.09.2019 gegen 11:15 Uhr kam es in der Saarlandstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Ein 55-jähriger Autofahrer wollte zu diesem Zeitpunkt verbotswidrig in die Pestalozzistraße abbiegen. Trotz Notbremsung konnte die 46-jährige Straßenbahnfahrerin nicht mehr bremsen und erfasste das Auto. Der Wagen wurde über mehrere Meter mitgeschleift.

Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Kreuzung bis etwa 12:30 Uhr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Hannah Michel

Telefon: 0621-963-1034

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell