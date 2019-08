Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Cranger Straße unweit der Ortbeckstraße entstand am frühen Donnerstagmorgen, 29. August, ein geschätzter Gesamtschaden von mehr als 25000 Euro. Eine 24-jährige Toyota-Fahrerin stand unter Alkoholeinfluss und musste eine Blutprobe abgeben. Zudem verblieb ihr Führerschein bei der Polizei. Gegen 2.05 Uhr beschädigte die Frau aus Gelsenkirchen zwei am Fahrbahnrand abgestellte Autos. Danach versuchte die Unfallverursacherin zunächst, mit ihrem Kleinwagen zu flüchten. Aufgrund eines platten Reifens stellte die Frau ihren Aygo schon nach wenigen Metern ab und setzte ihre Flucht zu Fuß fort. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zwischenzeitlich die Polizei alarmiert. Die Beamten trafen die Unfallflüchtige kurze Zeit später an und nahmen sie mit zur Blutentnahme.

