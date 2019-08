Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wiederholungstäter aus dem Verkehr gezogen

Gelsenkirchen (ots)

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss, ohne Fahrerlaubnis, nicht angeschnallt, ohne Umweltplakette und dann noch Wiederholungstäter - so liest sich die Zusammenfassung von Vergehen, die einem 20-jährigen VW-Fahrer vorgeworfen werden. Beamte der Gelsenkirchener Polizei hatten den Tourist aus Rumänien am heutigen Mittwochmorgen, 28. August, auf der Hohenfriedberger Straße in Ückendorf angehalten und kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte die Streife fest, dass der Verkehrssünder bereits am 21. August berauscht im Stadtgebiet erwischt wurde. Der 20-Jährige musste die Polizisten zur Wache begleiten und dort eine Blutprobe, eine Sicherheitsleistung sowie die Autoschlüssel abgeben. Den Fahrzeughalter erwartet ein gesondertes Strafverfahren.

