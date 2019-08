Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Einbrecher festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Einbruch in einen Sanitärbetrieb an der Steeler Straße in Rotthausen hat die Gelsenkirchener Polizei am frühen Mittwochmorgen, 28. August, die Täter im Alter von 34 und 15 Jahren vorläufig festgenommen. Das Duo schlug gegen 2.10 Uhr ein Fenster der Firma ein, öffnete ein Rolltor und stellte dann Gasflaschen und Metallteile zu Abtransport bereit. Ein aufmerksamer Zeuge hörte die Einbruchsgeräusche und alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, ergriffen die Diebe die Flucht. In einem angrenzenden Gartengrundstück versteckten sie sich unter einem Tisch. Die Polizisten spürten den Mann und den Jugendlichen auf. Anschließend wurden sie ins Polizeigewahrsam gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

