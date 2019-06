Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190628.1 Kiel: Vier Polizeibeamte bei Verkehrsunfall verletzt

Kiel (ots)

Freitagmorgen ist es auf der Kiellinie zu einem Verkehrsunfall mit zwei Streifenwagen gekommen. Vier Polizeibeamte sind dabei leicht verletzt worden. Die Kiellinie war zeitweilig voll gesperrt.

Nach jetzigem Stand befand sich ein Streifenwagen gegen 08 Uhr mit Sonderrechten auf dem Weg zu einem Einsatz und befuhr die Kiellinie in Richtung Wik. Ebenfalls auf der Kiellinie befand sich in gleicher Fahrtrichtung ein weiterer Streifenwagen, um einen Rettungswagen zu begleiten. In Höhe der Einmündung Koesterallee kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Mercedes Vito des 2. Reviers fuhr auf das Heck des VW Passat vom 4. Revier auf. Zur genauen Ursache des Zusammenstoßes können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Die vier Polizeibeamten erlitten leichte Verletzungen. Zwei von ihnen kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus, die beiden anderen suchten selbständig einen Arzt auf. An beiden Wagen entstand vermutlich Totalschaden. Die Kiellinie musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Abschleppmaßnahmen teilweise zwischen den Einmündungen Feldstraße beziehungsweise Parkstraße gesperrt werden.

Matthias Arends

