POL-KI: 190627.2 Preetz: 17-Jähriger nach räuberischer Erpressung in Untersuchungshaft

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde ein 20-Jähriger im Bergweg Opfer einer räuberischen Erpressung. Die beiden Tatverdächtigen erbeuteten ein Fahrrad und Zigaretten. Der 20-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahmen Beamte der Polizeistation Preetz einen der beiden ermittelten Tatverdächtigen fest, gegen den ein Richter am Amtsgericht Plön auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel auf Grund des Vorfalls bereits im Vorfeld einen Untersuchungshaftbefehl erlassen hatte. Gegen den zweiten Tatverdächtigen wird noch ermittelt.

Gegen 02:00 Uhr verließ der spätere 20-jährige Geschädigte eine private Feier im Bergweg und machte sich mit seinem Fahrrad auf den Weg nach Hause. Dabei sei er kurze Zeit später auf zwei junge Männer getroffen, die ihn zunächst um eine Zigarette gebeten hätten. Dem Geschädigten sei dann unvermittelt von einem der Männer ins Gesicht geschlagen und die Herausgabe seines Handys und seiner Geldbörse gefordert worden. Der 20-Jährige habe flüchten können, habe allerdings sein Fahrrad und seine Zigaretten zurücklassen müssen.

Die Kriminalpolizei Plön konnte in enger Zusammenarbeit mit der Polizeistation Preetz und der Staatsanwaltschaft Kiel einen 17-jährigen, der Polizei und der Staatsanwaltschaft hinlänglich bekannten Tatverdächtiger ermitteln. Bei dem 17-Jährigen soll es sich um die Person handeln, die den Geschädigten geschlagen und die Herausgabe seiner Wertgegenstände gefordert haben soll.

Am Dienstag erließ ein Richter am Amtsgericht Plön auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einen Untersuchungshaftbefehl. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnte der 17-Jährige von Beamten der Polizeistation Preetz festgenommen werden. Mittwochnachmittag wurde der Haftbefehl im Beisein des 17-Jährigen verkündet. Anschließend brachte ihn ein Streifenwagen in eine Justizvollzugsanstalt.

Gegen den zweiten Tatverdächtigen wird noch ermittelt.

