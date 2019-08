Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 28-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - Verursacher flüchtig

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Dienstag, 27. August, auf der Aldenhofstraße in Feldmark, bei dem ein 28-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde, sucht die Gelsenkirchener Polizei den flüchtigen Fahrer eines schwarzen Ford Focus Turniers. Gegen 18.50 Uhr kam das gesuchte Auto dem Yamaha-Fahrer aus Essen entgegen. Unweit der Röhrenstraße überholte der Ford-Fahrer zwei vor ihm fahrende Mofa-Fahrer und geriet dabei auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Hier erfasste der Außenspiegel des Pkws das Krad des 28-Jährigen. Nach dem Unfall fuhr der Autofahrer in unbekannte Richtung weiter. Er kann nicht näher beschrieben werden. Der Verletzte muss sich in einem Krankenhaus stationär behandeln lassen. Der linke Außenspiegel des gesuchten Fords muss beschädigt sein, Teile davon wurden an der Unfallstelle sichergestellt. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei unter den Telefonnummern 0209 365-6230 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle) entgegen.

