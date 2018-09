POL-NMS: Neumünster - Fußgängerin schwer verletzt

Neumünster (ots) - 180911-3-pdnms Fußgängerin schwer verletzt

Neumünster. Eine 27-jährige Fußgängerin wurde heute (11.09.18, gegen 12.55 Uhr) beim Überschreiten des Hansarings in Höhe der Hausnummer 116 schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus eingeliefert. Nach ersten Feststellungen der Polizei hatte der Fahrer eines Lastwagens mit Fahrtrichtung Holsatenring gehalten, um der Fußgängerin das Überschreiten zu ermöglichen. Als sie in der Mitte der Fahrbahn hinter dem Lastwagen hervortrat, wurde sie von einem in Richtung Tierpark fahrenden Honda erfasst. Dessen Fahrerin (48) hatte die Fußgängerin hinter dem Lkw zu spät erkannt.

Sönke Hinrichs

