Waabs / Kreis RD-ECK (ots) - 180911-1-pdnms Motorschiff auf Grund gelaufen

Waabs / Kreis RD-ECK. Das rund 49m lange Motorschiff "Krebs Helios" (Berufsschiff zum Offshore-Support) ist heute (11.09.18, gegen 5 Uhr) in der Nähe von Waabs in flaches Gewässer geraten und auf Grund gelaufen. Niemand wurde verletzt, Wasser tritt nicht ein. Vor Ort sind zurzeit Boote der Wasserschutzpolizei, des Zolls, der Bundespolizei, der Seenotrettung und der Schlepper Bülck. Die Wasserschutzpolizei in Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Schiff mit dem Ziel Eckernförde unterwegs. Warum es bei Waabs in flaches Gewässer geriet, ist noch völlig unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Sönke Hinrichs

