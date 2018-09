Waabs / Kreis RD-ECK (ots) - 180911-2-pdnms Motorschiff wieder frei

Waabs / Kreis RD-ECK. Das heute (11.09.18) in den frühen Morgenstunden vor der Küste Waabs auf Grund gelaufene Motorschiff ist wieder frei. Das Schiff läuft in den Hafen von Eckernförde ein, um den Schiffsrumpf nach Schäden absuchen zu können. Wasser war nicht eingetreten, Personen wurden nicht verletzt. Die Wasserschutzpolizei Kiel ermittelt wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. Siehe auch unsere Meldung 180911-1-pdnms.

