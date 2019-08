Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerpunkteinsatz gegen Taschendiebe

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Schwerpunkteinsatz gegen Taschendiebe überprüfte die Gelsenkirchener Polizei am Montag, 26. August, in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11.30 Uhr, auf dem Flohmarkt an der Trabrennbahn mehrere Personen und Kraftfahrzeuge. Im Mittelpunkt des Polizeieinsatzes stand die Bekämpfung des Taschendiebstahls. Auch wenn die Fallzahlen im letzten Jahr gegenüber 2017 leicht zurückgegangen sind: Taschendiebstähle als Delikte der Straßenkriminalität beeinträchtigen das Sicherheitsgefühl der Bürger nach wie vor. Potentielle Taschendiebe, aber auch andere Straftäter, werden durch Polizeipräsenz und wiederkehrende Kontrollen verunsichert, abgeschreckt und aus Gelsenkirchen ferngehalten. Bei dem Schwerpunkteinsatz vollstreckten die Einsatzkräfte einen Haftbefehl, schrieben eine Strafanzeige wegen eines Verstoßes gegen das Markengesetz und zwei Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Die Beamten stellten vier Tier-Präparate, einen Pelzmantel und gefälschtes Parfum sicher.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell