Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Am Wochenende mehrere Haftbefehle vollstreckt

Gelsenkirchen (ots)

Die Gelsenkirchener Polizei hat am vergangenen Wochenende mehrere Haftbefehle vollstreckt und in die Gesuchten in die Justizvollzugsanstalt gebracht. Am Samstag, 24. August, überprüften die Beamten bei einem Einsatz an der Straße Flöz Sonnenschein einen 31-jährigen Gelsenkirchener. Der wurde mit zwei Haftbefehlen gesucht und muss eine Freiheitsstraße von mehr als drei Jahren wegen Besitz und Handel mit Betäubungsmitteln absitzen. Für zehn Monate in die Justizvollzugsanstalt musste ein 29-Jähriger, den die Polizei ebenfalls am Samstag bei einem Einsatz auf dem Hagemannshof in Bismarck festnahm. Gegen den Gelsenkirchener lag ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vor. Am Sonntag, 25. August, nahmen Polizisten an der Braukämperstraße einen 35-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz fest. Er wurde unter anderem wegen Diebstahls gesucht. Vor seiner Festnahme versuchte er noch erfolglos zu flüchten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und stellten den 35-Jährigen kurze Zeit später. Er muss jetzt eine Strafe von mehr als einem Jahr absitzen.

