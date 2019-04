Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gemarkung Ditzingen - Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwochabend ereignete sich gegen 20:30 Uhr auf der L1177 zwischen Hirschlanden und Heimerdingen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Renault Twingo, besetzt mit vier Personen befuhr die L1177 von Hirschlanden in Fahrtrichtung Heimerdingen. In einer Senke verlor der 21-jährige Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit während eines Überholvorgangs die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Renault kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kam in einem Acker neben der Fahrbahn zu Stehen. Der Fahrzeuglenker wurde dabei schwer verletzt. Der 19-jährige Beifahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Ein 19-jähriger Mitfahrer, der auf der Rückbank saß, wurde durch den Unfall aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Ein weiterer 20-jähriger Mitfahrer, der ebenfalls auf der Rückbank saß, wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Einsatzkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Auch er trug schwere Verletzungen davon. Sämtliche Insassen mussten mit Rettungswagen in umliegendende Krankenhäuser eingeliefert werden. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort. Der Rettungsdienst war mit sechs Fahrzeugen und zwei Notarztwagen an der Unfallstelle. Die L1177 war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa vier Stunden gesperrt.

