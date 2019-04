Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Ludwigsburg, Sachbeschädigung in Möglingen

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Werkzeuge gestohlen

Auf Elektrowerkzeuge hatten Diebe es abgesehen, als sie sich in der Nacht zum Mittwoch an einem Lkw zu schaffen machten, der auf einer Baustelle in der Schlossstraße abgestellt war. Die Täter öffneten die Pritschenplane des Fahrzeugs und ließen dort gelagerte vier Werkzeuge mit einem Wert in vierstelliger Höhe mitgehen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-5353 entgegen.

Möglingen: Tür zu Sporthalle beschädigt

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro richteten bislang unbekannte Vandalen in der Nacht zum Mittwoch an einer Sporthalle in der Ludwigsburger Straße an. Vermutlich warfen die Täter Steine gegen die Notausgangstür und beschädigten auf diese Weise die Türfüllung aus Glas sowie die teilverglaste Wand daneben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Möglingen, Tel. 07141/481291, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell