Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Handfester Streit auf dem Spielplatz

Ludwigsburg (ots)

Zu einem handfesten Streit kam es Dienstag gegen 16:30 Uhr auf einem Spielplatz im Wohngebiet Goldberg in Sindelfingen. Eine 31 Jahre alte Mutter eines Kindes wurde beleidigt und durch Schläge leicht verletzt. Die Frau war mit einer Begleiterin und ihrem Kind auf dem Spielplatz. Eine etwa 60 Jahre alte Frau sprach das spielende Kind der 31-Jährigen an. Als die Mutter die Frau bat dies zu unterlassen, kam es zu einer handfesten Auseinandersetzung. Die unbekannte Frau beleidigte die 31-Jährige und ihre Begleiterin zunächst, doch dabei blieb es nicht. Die Täterin zog an den Haaren ihrer Kontrahentin und schlug ihr ins Gesicht. Die 31 Jahre alte Frau hielt zu diesem Zeitpunkt ihr Kind auf dem Arm, das aus dem Griff der Mutter heraus rutschte und zu Boden stürzte. Glücklicherweise wurde das Kind nicht verletzt. Die Täterin flüchtete im Anschluss. Sie ist etwa 60 Jahre alt, circa 170 cm groß und hat grau-braune kurze Haare. Sie war mit einer grünen Daunenjacke und einer blauen Jeanshose bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel.: 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

