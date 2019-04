Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8, Gemarkung Sindelfingen: Fahrstreifen nach Auffahrunfall blockiert

Ludwigsburg (ots)

Kurz vor dem Autobahnparkplatz Sommerhofen in Fahrtrichtung Karlsruhe ereignete sich am Dienstag gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, einer leicht verletzen Person und Sachschaden in Höhe von Euro etwa 15.000 Euro. Ein 41 Jahre alter Kia-Lenker befuhr den linken der vier Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe. Zum Unfallzeitpunkt herrschte hohes Verkehrsaufkommen und der Fahrer des KIA musste verkehrsbedingt stark abbremsen. Eine 77-jährige Frau in einem VW reagierte vermutlich zu spät auf das Bremsmanöver ihres Vordermannes und wollte, um einen Auffahrunfall zu vermeiden, nach links ausweichen. Sie kam von der Fahrbahn ab und touchierte die links verlaufenden Betonleitwände. Diese wiesen den VW zurück auf die Fahrbahn, wo der PKW schließlich doch mit dem KIA kollidierte. Die 77 Jahre alte Frau wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark beschädigt, dass diese abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme und bis zur Bergung der Unfallfahrzeuge war der linke Fahrstreifen etwa eine Stunde lang gesperrt.

