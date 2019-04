Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unfallflucht; Steinheim an der Murr: Unfallfluchten auf Kaufhausparkplatz; Ludwigsburg: Fahrzeugbrand

Gerlingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht, die eine Frau am Dienstag gegen 17.40 Uhr in der Mittlere Ringstraße in Gerlingen beobachten konnte, sucht das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, weitere Zeugen. Die Frau bemerkte zunächst, dass ein silber-grünes Fahrzeug beim Vorbeifahren die Außenspiegel zweier am Fahrbahnrand abgestellter Mitsubishis streifte. Die Fahrerin des PKW, bei der es sich um eine ältere Dame handeln soll, stieg dann aus ihrem Wagen aus. Als sie die Zeugin bemerkte, stieg die Unbekannte zurück in den PKW und fuhr davon. Bei dem PKW könnte es sich um einen Kleinwagen der Marke Nissan handeln. Durch den Unfall sprang der rechte Außenspiegel des Wagens aus der Fassung. Der entstandene Gesamtsachschaden blieb gering.

Steinheim an der Murr: Unfallfluchten auf Kaufhausparkplatz

Nachdem sich am Dienstag zwei Unfallfluchten auf einem Kaufhausparkplatz in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr ereigneten, sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, Zeugen. Zwischen 15.00 Uhr und 15.40 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf etwa 1.000 Euro belaufen. Wenig später, zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr, kam es zu einer weiteren Unfallflucht. Ein ebenfalls noch unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen geparkten Mercedes und machte sich gleichermaßen aus dem Staub. Der Unbekannte dürfte mit einem gelben Wagen unterwegs gewesen sein, da an dem beschädigten Mercedes gelbe Lackspuren gesichert werden konnten. In diesem Fall wird der Sachschaden auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Ludwigsburg: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet am Montag gegen 14.30 Uhr ein Fahrzeug in der Hermann-Hagenmeyer-Straße in Ludwigsburg in Brand. Der Fahrer hatte zuvor bemerkt, dass nacheinander mehrere Warnleuchten im Armaturenbrett des Ford zu leuchten begannen. Hierauf wollte der Mann sofort eine Werkstatt aufsuchen. Doch diese erreichte er nicht mehr. Er musste den Ford vorher am Straßenrand abstellen, da er Brandgeruch wahrnahm. Dann stieg er aus. Kurz darauf stand der Motorraum in Flammen. Mitarbeiter einer benachbarten Firma bemerkten das Feuer und eilten mit firmeneigenen Löschmitteln zur Hilfe. Die Feuerwehr Ludwigsburg rückte mit neun Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus. Da die Erstlöschmaßnahmen weitestgehend gegriffen hatten, klemmte die Feuerwehr die Fahrzeugbatterie ab und kümmerte sich um verbliebene Glutnester. Während des Einsatzes war die Hermann-Hagenmeyer-Straße gesperrt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es dürfte ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.

