Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Vaihingen an der Enz: Diebstahl an Pkw

Ein dreister Dieb nutzte die kurze Abwesenheit eines Autobesitzers aus und montierte am Dienstag in der Zeit zwischen 06:00 und 06:45 Uhr den Kühlergrill eines VW ab, der im Parkhaus am Bahnhof abgestellt war. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 380 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel.: 07042/941-0, in Verbindung zu setzen.

