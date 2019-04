Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissigen: 33-Jähriger belästigt Frauen

Ludwigsburg (ots)

Mit einen äußerst unangenehmen Zeitgenossen bekamen es vermutlich mehrere Frauen am Montagnachmittag zu tun, die sich im Bereich des Schützenhauses und der Tennisplätze in Bissingen aufhielten. Die erste Meldung hierzu ging gegen 17.10 Uhr über einen Anrufer bei der Polizei ein, den eine Frau angesprochen und um Hilfe gebeten hatte. Während eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen Fahndungsmaßnahmen nach dem Täter durchführte, alarmierte gegen 17.30 Uhr eine 26 Jahre alte Frau die Polizei. Sie teilte mit, dass sie ein Unbekannter in anzüglicher Weise angesprochen und belästigt habe. Darüber hinaus konnte sie den Mann beschreiben. Im Rahmen der weiteren Fahndung stellten Polizisten in der Nähe des Schützenhauses einen 33-Jährigen fest, der der Täterbeschreibung glich. Der Tatverdächtige, der mutmaßlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde hierauf vorläufig festgenommen und durchsucht. Anschließend wurde er zum Polizeirevier Bietigheim-Bissingen gebracht. Dort wurden die notwendigen polizeilichen Maßnahmen durchgeführt. Der Mann wurde dann auf freien Fuß gesetzt. Die Durchsuchung seiner mitgeführten Taschen hatte zwei Grablichter sowie Grabschmuck und einen abgebrochenen Mercedes-Stern zu Tage gefördert. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht nun insbesondere weitere Geschädigte, die ebenfalls von einem Mann belästigt wurden, sowie Personen, die Hinweise zur Herkunft des beschlagnahmten Gegenstände geben können. Möglichweise stammen diese aus weiteren Straftaten.

