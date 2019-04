Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Körperverletzung in Böblingen, Versuchter Enkeltrickbetrug in Böblingen, Versuchter Automatenaufbruch in Grafenau

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Körperverletzung

Wahrscheinlich grundlos suchte am Sonntagabend ein bislang unbekannter Schläger in der Wolfgang-Brumme-Allee Streit. Er griff einen 20-Jährigen an, der gerade zufällig auf einer Bank saß und verletzte ihn mit Schlägen ins Gesicht leicht.

In der Fußgängerzone, am Vorplatz eines Einkaufszentrums, versuchte der Täter gegen 18:00 Uhr vermutlich den jungen Mann zu provozieren. Eigenen Angaben zufolge wollte der spätere Geschädigte sich der Konfrontation entziehen und bat den Fremden, ihn in Ruhe zu lassen. Statt zu gehen, schlug dieser ihn jedoch mehrmals mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin stürzte der 20-Jährige zu Boden, so dass sein Mobiltelefon beschädigt wurde. Der Schläger war in Begleitung eines weiteren Mannes, der ihn schließlich wegzog. Beide rannten daraufhin davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter und dessen Begleiter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel.: 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Enkeltrickbetrug verhindert

Einem aufmerksamen Bankmitarbeiter ist es zu verdanken, dass eine 85 Jahre alte Rentnerin am Montagnachmittag nicht Opfer eines Enkeltrickbetrugs wurde. Eine bislang unbekannte Betrügerin meldete sich telefonisch bei der Seniorin, gab sich als deren Enkelin aus und versuchte 40.000 Euro zu ergaunern.

Die Betrügerin erschlich sich in einem Telefonat das Vertrauen der Frau und gab vor, ihre Enkelin zu sein. Sie täuschte vor, bei einem Notar in Stuttgart eine Wohnung kaufen zu wollen. Für den Kauf würden ihr 40.000 Euro fehlen, die sie spätestens Mittwoch wieder zurückzahlen werde. Ein von der Betrügerin bestelltes Taxi brachte die Rentnerin zum Geldinstitut. Hier wollte sie den Betrag abheben. Der Bankmitarbeiter wurde stutzig, so dass er sich bei Angehörigen der Rentnerin rückversicherte. Der Auszahlungsvorgang wurde dann nicht ausgeführt. Kurz darauf erschien in der Bank eine etwa 40 bis 50 Jahre alte, unbekannte Frau und verhielt sich auffallend verdächtig. Ob sie mit dem Betrug im Zusammenhang stehen könnte muss noch ermittelt werden.

Grafenau, Döffingen: Versuchter Automatenaufbruch

Ohne Beute mussten zwei bislang unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen die Flucht ergreifen, nachdem sie sich an einem Zigarettenautomaten in der Gutenbergstraße in Döffingen zu schaffen gemacht hatten.

Gegen 02:00 Uhr morgens wurde ein Anwohner der Gutenbergstraße vermutlich durch Geräusche eines Winkelschleifers geweckt. Als er nach dem Rechten schauen wollte und sein Fenster öffnete verstummte der Lärm. Die Täter bemerkten wohl, dass der Versuch den Automaten aufzubrechen, nicht unbemerkt geblieben war und brachen ihr Tatvorhaben ab. Sie flüchteten zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Der Schaden am Zigarettenautomaten beläuft sich auf etwa 800 Euro. Das Täterduo wurde beschrieben als zwei männliche Personen, die mit Kapuzenpulli und Baseballmütze bekleidet waren. Sie trugen die Kapuzen über der Baseballmütze. Beide hatten leere Tüten bei sich, die sie wahrscheinlich zum Abtransport der Beute nutzen wollten. Zeugen, die verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Maichingen, Tel.: 07031/20405-0, in Verbindungen zu setzen.

