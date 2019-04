POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gemarkung Korntal-Münchingen; Unfall in Ludwigsburg; Alkoholunfall auf der B 27/Ludwigsburg

Polizeipräsidium Ludwigsburg

BAB 81 / Korntal-Münchingen: Auffahrunfall

Ein Sachschaden von etwa 19.000 Euro Sachschaden ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 17:10 Uhr auf der BAB 81 zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Feuerbach und Stuttgart-Zuffenhausen ereignete. Ein 52-Jähriger, der am Steuer eines Lkw Iveco saß, kam aus Richtung Stuttgart und fuhr in Richtung Heilbronn auf dem rechten von insgesamt drei Fahrstreifen. Vor ihm befand sich zu diesem Zeitpunkt ein 36 Jahre alter Sattelzuglenker, der aufgrund eines Rückstaus abbremsen musste. Der Lkw-Fahrer erkannte dies mutmaßlich zu spät und krachte dem Sattelzug ins Heck. Durch den Zusammenstoß war der Iveco nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen befand sich mit elf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an der Unfallstelle. Darüber hinaus kümmerten sich Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Ludwigsburg vor Ort um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war der rechte Fahrstreifen bis etwa 19:10 Uhr gesperrt. Hierdurch bildete sich ein Rückstau von mehreren Kilometern.

Ludwigsburg-West: Rollerfahrerin leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat sich eine 24 Jahre alte Rollerfahrerin am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Hoferstraße in Ludwigsburg-West zugezogen. Gegen 16:40 Uhr wollte eine 33-jährige Mercedes-Lenkerin in Richtung der Schillerstraße, zwischen dem Abschnitt der Martin-Luther-Straße und der Pflugfelder Straße, am rechten Fahrbahnrand einparken. Als sie hierzu in der Hoferstraße angehalten hatte, erkannte die nachfolgende 24-Jährige die Situation wohl nicht rechtzeitig und fuhr auf den Mercedes auf. Der Motorroller kippte nach der Kollision auf die Seite und die junge Fahrerin stürzte auf den Asphalt. Ein hinzugezogener Rettungsdienst brachte sie anschließend in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.800 Euro geschätzt.

B 27/ Ludwigsburg: Alkoholunfall

Vermutlich weil sich eine 33-Jährige alkoholisiert an das Steuer ihres Opel gesetzt hatte, ereignete sich am Montag gegen 21:10 Uhr auf der B 27 (Frankfurter Straße)ein Verkehrsunfall. Die 33-Jährige kam aus Richtung Bietigheim-Bissingen und war in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Auf Höhe "Mäurach" führte die 33-Jährige ein Überholmanöver auf der zweispurigen Bundesstraße durch. Als sie plötzlich vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechselte, fuhr sie auf einen vorausfahrenden Honda, an dessen Steuer eine 30-Jährige saß, auf. Die 33-Jährige verlor vermutlich infolge des Aufpralls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie fuhr über einen Bordstein auf die angrenzende Grünfläche und geriet dort auf eine Leitplanke. Ihr Fahrzeug überschlug sich im weiteren Verlauf und blieb auf der rechten Seite liegen. Die 33-jährige Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizeibeamten bei der Opel-Fahrerin Alkoholgeruch fest. Daraufhin musste sich die 33-Jährige einem Atemalkoholtest und einer Blutentnahme unterziehen. Obendrein wurde auch ihr Führerschein beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

