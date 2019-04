Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Leonberg

Ludwigsburg (ots)

Leonberg: Autos des städtischen Vollzugsdienstes beschädigt

Unbekannte haben am Wochenende an fünf Autos des städtischen Vollzugsdienstes Reifen zerstochen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro.

Der erste Fall ereignete sich am Samstag zwischen 16:45 und 17:00 Uhr in Eltingen. Im Zeitraum von nur 10 Minuten, in denen der blau-silberne Wagen in der Robert-Koch-Straße parkte, zerstachen die Täter einen der Vorderreifen des Autos.

Auf die gleiche Weise wurden auf der Ebene 3 des Parkhauses Altstadt in der Straße "Hinterer Zwinger" zwischen Samstag 18:00 Uhr und Montag 05:40 Uhr weitere vier Behördenfahrzeuge beschädigt. Sie waren ebenso eindeutig als Autos des städtischen Vollzugsdienstes erkennbar. Auch hier hatten die Täter es auf deren Reifen abgesehen. Andere Pkw blieben unversehrt. Das Polizeirevier Leonberg bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter Tel. 07152/605-0 zu melden.

