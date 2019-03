Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schliengen: Zeugensuche nach Unfallflucht - Peugeot angefahren

Freiburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 7 und 18.30 Uhr wurde auf einem Parkplatz Im Winkel in Schliengen ein Peugeot angefahren und beschädigt. Bislang unbekannter Autofahrer entfernte sich trotz des offensichtlichen Schadens in Höhe von rund 500 Euro. Der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626-97780-0, sucht Zeugen des Unfalles.

