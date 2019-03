Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Tiengen: Mutmaßlicher Drogendealer flüchtet durch Fenster vor Polizei

Freiburg (ots)

Zufällig kam die Polizei am Donnerstag mutmaßlichen Drogendealern auf die Spur. Gegen 15:30 Uhr suchten zwei Polizeibeamte eine Wohnung im Stadtteil Tiengen auf, um einen Bewohner in einer anderen Ermittlungssache zu befragen. Auf Klingeln und Rufen öffnete niemand, allerdings drang starker Marihuanageruch aus der Wohnung nach draußen. Eine Wohnungsdurchsuchung wurde angeordnet. Als die Wohnungstüre gewaltsam geöffnet werden sollte, stieg plötzlich eine Person über ein Fenster aus der Wohnung, rannte davon und konnte entkommen. In der Wohnung fanden sich ca. 130 Gramm Marihuana, ein paar Gramm Haschisch, eine Feinwaage, Verpackungsmaterial, vermutetes Dealer-Geld im vierstelligen Bereich und ein verbotener Teleskopschlagstock. Diese Gegenstände wurden beschlagnahmt. Gegen die beiden Bewohner im Alter von 23 Jahren wurden die Ermittlungen aufgenommen.

