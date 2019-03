Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Stühlingen/Wutöschingen: Berauschte Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Freiburg (ots)

Drei berauschte Fahrer hat die Polizei am Donnerstag aus dem Verkehr gezogen. Auf der B 314 bei Stühlingen wurde gegen 17:45 Uhr ein Lieferwagenfahrer einer Kontrolle unterzogen. Dabei fielen drogentypische Konsumanzeichen bei dem 20-jährigen auf. Ein Drogentest war gleich auf mehrere Drogenarten positiv. Nach der erfolgten Blutentnahme war die Fahrt für den Mann beendet. Um 21:30 Uhr wurde in Waldshut ein auf der B 34 fahrender Mercedes-Fahrer angehalten. Der 57-jährige war alkoholisiert. Er lag mit 0,54 Promille etwas über dem Grenzwert von 0,5 Promille. Eine Punktlandung legte ein Autofahrer hin, der am Freitag gegen 03:10 Uhr in Wutöschingen-Schwerzen kontrolliert worden war. Hier zeigte der beweissichere Alcomat genau 0,5 Promille an. Auf alle kommen ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro zu.

