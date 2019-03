Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Schuss in der Nacht - Mann will Einbrecher vertreiben - Schreckschusswaffe sichergestellt

Freiburg (ots)

Einbrechern auf der Spur sah sich am Donnerstagabend gegen 21:00 Uhr in Wehr ein 28 Jahre alter Mann und schoss deshalb mit seiner Schreckschusswaffe einmal in die Luft. Aufgeschreckt durch den Anruf einer Angehörigen, die verdächtige Geräusche aus einer Gartenhütte der Familie hörte und Einbrecher vermutete, eilte der Mann zum nahe gelegenen Grundstück. Kurz vor Erreichen desselbigen gab er einen Schuss in die Luft ab, um die möglichen Einbrecher zu vertreiben. Anwohner hörten den Knall und verständigten die Polizei. Vor Ort übergab der Mann freiwillig seine Schreckschusswaffe der Polizei zur weiteren Abklärung. Er selbst ist im Besitz des kleinen Waffenscheins. Eindeutige Hinweise, dass tatsächlich ein Einbruchsversuch unmittelbar bevorstand, konnten nicht erlangt werden.

