Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Neuenburg/ Müllheim - Nach Ladendiebstahl erfolgte Festnahme

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 27. Februar, gegen 10.30 Uhr, entwendete ein im benachbarten Frankreich wohnhaftes Pärchen in einem Neuenburger Tabakgeschäft rund 10 Stangen Zigaretten im Wert von 500EUR. Bei der Flucht konnte die 51-jährige Haupttäterin von einer Angestellten aufgehalten und an die Polizei übergeben werden. Sie wurde am Folgetag durch die Polizei in eine Haftanstalt eingeliefert. Durch weitere Ermittlungen konnte am Donnerstagmorgen, 28. Februar, auch der 41-jährige Mittäter festgenommen werden. Dieser flüchtete am Vortag zunächst mit seinem Pkw, konnte aber schließlich am Donnerstagmorgen von einer Polizeistreife aufgegriffen werden. Er wurde nach der Zahlung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500EUR wieder auf freien Fuß gesetzt. Weitere Ermittlungen folgen.

