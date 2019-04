Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Einbruchsserie in Marbach am Neckar geklärt - Tatverdächtiger in Haft

Die seit Ende des letzten Jahres andauernde Einbruchsserie in öffentliche Gebäude und Einrichtungen in Marbach am Neckar ist aufgeklärt. Ein 30 Jahre alter Mann wurde als Tatverdächtiger ermittelt und festgenommen. Auf sein Konto gehen den bisherigen Ermittlungen zufolge sechs Einbrüche sowie drei Einbruchsversuche, bei denen er Diebesgut im Gesamtwert von etwa 6500 Euro erbeutet und zudem rund 28000 Euro Sachschaden angerichtet hatte.

Auf die Spur des Tatverdächtigen kamen die Ermittler durch die Auswertung gesicherter DNA-Spuren. Bei einer daraufhin richterlich angeordneten Wohnungsdurchsuchung stellten Beamte des Polizeirevers Marbach neben Einbruchswerkzeugen auch umfangreiches Diebesgut sicher, das mittlerweile Einbruchsdiebstählen in die Tobias-Mayer-Gemeinschaftsschule, das Friedrich-Schiller- Gymnasium, den Kindergarten Kunterbunt, das Jugendhaus Erdmannhausen sowie in den Sprecherturm des Hainbuchstadions und in DRK-Haus Marbach zugeordnet werden konnte. Der 30-Jährige hatte es bei seinen Beutezügen vornehmlich auf Bargeld und elektronische Geräte abgesehen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt, der Haftbefehl gegen ihn erließ und ihn in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

