POL-LB: Böblingen: Nach Körperverletzung in Ausnüchterungsgewahrsam genommen

Am Böblinger Bahnhof kam es am Dienstag gegen 19:45 Uhr zu Beleidigungen und einer Körperverletzung in deren Verlauf eine Person leicht verletzt wurde. Ein deutlich alkoholisierter 21-Jähriger war mit zwei Frauen und zwei Männern in Streit geraten, beleidigte dabei die Frauen und schlug einem 35-Jährigen ins Gesicht. Eine Polizeistreife nahm den Angreifer vorläufig fest und brachte ihn in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers, wo er nach richterlicher Anordnung bis zu seiner Ausnüchterung bleiben musste. Dabei versuchte der 21-Jährige nach einer Beamtin zu treten, was aber durch das schnelle Eingreifen ihrer Kollegen verhindert werden konnte. Er wird sich neben Körperverletzung und Beleidigung wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

