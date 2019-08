Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Alkoholisiert Unfall verursacht und geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Tossestraße in Buer entstand am Samstagmorgen, 24. August, ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro. Ein 19-jähriger Smart-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss und musste zwei Blutproben abgeben. Gegen 5.40 Uhr fuhr der junge Mann aus Gelsenkirchen in Höhe der Gesamtschule beim Einparken gegen eine Mauer. Nach dem Unfall schob er den Kleinwagen in eine Parkbucht und verließ die Unfallstelle zu Fuß. Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten den Flüchtigen kurze Zeit später ermitteln und nahmen ihn mit zur Wache. Da der 19-Jährige auch keine Fahrerlaubnis besitzt, muss er sich jetzt Fahren ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkoholeinfluss verantworten.

