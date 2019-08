Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am frühen Freitagabend befuhr ein 53-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Pkw die Wanner Straße in westlicher Richtung, als ihm westlich der Sternstraße ein 10-jähriger Junge aus Gelsenkirchen vom Gehweg aus zwischen zwei geparkten Pkw seitlich in das Fahrzeug lief.

Der 10-jährige wurde dabei schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

