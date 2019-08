Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auto-Gastank explodierte - ein Leichtverletzter

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Autobrand in einem Hinterhof am Ahlmannshof in Bismarck wurde am Donnerstag, 22. August, ein 33-Jähriger leicht verletzt. Zudem entstand ein geschätzter Sachschaden von 11000 Euro. Gegen 16.20 Uhr fing dort ein gasbetriebener Opel Feuer. Kurze Zeit später explodierte der Gastank des Fahrzeugs. Durch herumfliegende Autoteile wurde eine Garage beschädigt. Zudem griffen die Flammen auf eine weitere Garage über. Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand. Der 33-jährige Gelsenkirchener, der sich bei der Brandentstehung in der Nähe des Opels aufgehalten hatte, wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

