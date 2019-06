Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Alkoholisierter Radfahrer fährt gegen geparkten PKW

Hamm - Pelkum (ots)

Ein alkoholisierter 25-jähriger Radfahrer verlor am Donnerstag, dem 20. Juni, gegen 22 Uhr, auf der Wilhelm-Nabe-Straße die Kontrolle über sein Rad und fuhr gegen einen geparkten BMW. Dem Radler wurde in der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Der Schaden an dem BMW wurde auf etwa 1.200 Euro geschätzt. (fa)

