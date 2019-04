Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Uslar (ots)

USLAR/SCHÖNHAGEN (stüw.) Am Mittwoch, 24.04.2019, gegen 17.53 Uhr, kam es auf der B 497 kurz vor Schönhagen zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann aus Nörten-Hardenberg befuhr mit seinem Pkw die B 497 aus Richtung Neuhaus kommend in Richtung Schönhagen. Dabei überholte er im Überholverbot mehrere in gleicher Richtung fahrende Pkw. Kurz vor Schönhagen kam es beim Überholvorgang zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 67-jährigen Frau aus Uslar, die nach links in Richtung Erlebniswald abbiegen wollte. Eine aus Uslar stammende 89-jährige Beifahrerin der Frau wurde dabei leicht verletzt und dem Krankenhaus in Höxter zugeführt. Der beim Unfall entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 17.000,- Euro.

