POL-GF: +++Zeugen gesucht+++Unbekannte randalieren Grundlos auf dem Gelände der OBS Papenteich

Papenteich-Schwülper (ots)

In der Zeit vom 10.07.2019 bis 12.07.2019 randalieren bislang unbekannte Täter auf dem Gelände der Oberschule Papenteich in Schwülper. Da auf dem Gelände der Schule gerade gebaut wird, befindet sich an der Hauswand ein aufgestelltes Gerüst. Vermutlich verschaffen sich der oder die Täter über dieses Zugang zum Dach der Schule. Anschließend werden die dort befindlichen Oberlichter und der Blitzableiter mutwillig zerstört sogar aus der Verankerung gerissen. Bei Beschädigungen auf dem Dach bleibt es leider nicht, weiterhin wird das sogenannte "grüne Klassenzimmer", ein angelegter Bereich im Freien zerstört. Hier werden Holzbalken aus der Verankerung gerissen und durchgebrochen. Ein Lehmofen und der auf dem Pausenhof befindliche Geräteschuppen werden ebenfalls mutwillig beschädigt.

Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung! Wer kann Hinweise zu dem oder den Täter/n machen? Wer hat in benanntem Zeitraum Verdächtiges auf dem Gelände oder in der Umgebung der Oberschule wahrgenommen? Bei Sachdienlichen Hinweisen wenden sie dich bitte an die Polizei in Meine unter der 05304 9123-0 oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

