Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Autofahrt unter Alkohol und Drogen endete für Fahrer im Polizeigewahrsam

Wittingen (ots)

Am Nachmittag des 07.08.2019, gegen 16:30 Uhr ereilten die wittinger Polizisten mehrere Hinweise aus der Befölkerung auf einen Betrunkenen Fahrzeugführer der durch die Ortschaft fahren soll. Vor Ort eingetroffen, stießen die Beamten auf einen 32jährigen Wittinger und seinen Kumpel. Beide standen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke und zumindest der Fahrer auch unter anderen berauschender Mittel. Dem 32-Jährigem Fahrzeugführer, welcher sich sehr aggressiv den Polizisten gegnüber verhielt, wurde sein Fehlverhalten vorgewurfen und die nun folgende Blutentnahme angekündigt. Dies passte dem Wittinger so gar nicht, und veranlasste ihn zur Flucht. Diese verlief nicht ganz erfolgreich, da er wenig später an seinem Pkw wieder gestellt werden konnte. Schlussendlich wurde dem jungen Mann Blut abgenommen und er durfte seinen Rausch in einer polizeilichen Gewahrsamszelle ausschlafen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn



Telefon: + 49 (0)5371 / 980-0

Fax: + 49 (0)5371 / 980-150

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell