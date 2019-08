Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: --- ZEUGEN GESUCHT --- Diverse Gegenstände werden an der Waldbrandgedenkstätte bei Meinersen entsorgt

Meinersen (ots)

Am späten Nachmittag des 05.08.2019 wird durch einen Spatziergänger der Polizei gemeldet, dass auf einem Feldweg zwischen der B188 kurz vor Meinersen und der Waldbrandgedenkstätte diverse Gegenstände entsorgt wurden. Bei den zahlreichen Gegenständen handelt es sich unter anderem um einige Geldkassetten, Fußbälle, Geldbörsen, Fahrzeugschlüssel etc.

Die Zeit der Entsorgung kann durch einen weiteren Zeugenhinweis auf den 05.08.2019 ab etwa 07:30 Uhr bis zur Meldezeit ca. 17:45 Uhr eingegrenzt werden.

Wer kann Hinweise zur Entsorgung, den Verursachern und/oder einem Fahrzeug geben. Wer hat in dem angegebenen Zeitraum etwas Verdächtiges am Ablageort oder in der Nähe beobachtet. Die Polizei bittet hierbei um ihre Mithilfe. Bei sachdienlichen Hinweisen melden sie sich bitte bei der Polizei in Gifhorn unter der 05371-980-0.

