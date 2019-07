Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Kfz-Anhänger mit Smoker gestohlen

Bad Bentheim (ots)

Zwischen Mittwoch- und Freitagnachmittag wurde von dem Schlossparkplatz an der Funkenstiege ein dort abgestellter Kfz-Anhänger gestohlen. Auf dem Spezialanhänger war ein Smoker, ein Grill, montiert. Der Geschädigte habe an diesem Wochenende an dem sogenannten Food-Truck-Festival teilnehmen wollen. Der niederländische Anhänger war mit einem Kupplungsschloss gesichert. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 entgegen

