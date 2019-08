POL-GE: Drei Leichtverletzte bei Unfall in Buer

Polizei Gelsenkirchen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Horster Straße in Höhe der Hausnummer 76 sind am letzten Samstag, 24.08.2019, drei Personen leicht verletzt worden. Gegen 16.20 Uhr wollte ein 28-jähriger Gelsenkirchener von einer Tankstelle aus auf die Straße abbiegen. Dabei übersah er den Wagen eines 37 Jahre alten Mannes. Der Gelsenkirchener war mit drei weiteren Personen im Fahrzeug. Beim Zusammenstoß der beiden Autos wurden der 37-Jährige und zwei 29 und 30 Jahre alte Frauen in dem Auto leicht verletzt. Sie alle wurden mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Die vierte Person in dem Auto und auch die beiden Insassen des anderen Wagens blieben unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

