POL-RZ: Brand eines Autohauses

Ratzeburg (ots)

04. März 2019 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 03. März 2019 - Mölln

Am 03.03.2019, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Ratzeburger Straße in Mölln zu einem Brand in einem Autohaus.

Beim Eintreffen der Polizei brannte der rückwärtige Teil der angrenzenden Autowerkstatt / Lagerhalle. Die Flammen schlugen bereits aus dem Dach.

Mehrere der umliegenden Feuerwehren waren am Einsatz beteiligt. Insgesamt waren ca. 200 Feuerwehrleute am Einsatz involviert.

Es entstand Gebäudeschaden. Der Sachschaden dürfte mehrere hunderttausend Euro betragen.

Ein angrenzendes bewohntes Einfamilienhaus konnte durch die Feuerwehr geschützt werden.

Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung liegen nicht vor. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.

Die Kriminalpolizei in Ratzeburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern noch an.

