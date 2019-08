Polizei Gelsenkirchen

Sie haben Interesse am Polizeiberuf, wissen aber gar nicht so richtig was auf Sie zukommt? Dann informieren Sie sich jetzt bei der nächsten Informationsrunde der Polizei am 12.09.2019 im Polizeipräsidium Gelsenkirchen. Wir laden Sie recht herzlich ein zum "Endspurt", denn eine Bewerbung für das Einstellungsjahr 2020 ist nur noch bis zum 08.10.2019 möglich. Gleichzeitig geben wir den "Frühstartern" die Möglichkeit, sich schon über eine Bewerbung für 2021 zu erkundigen, bevor der Bewerbungszeitraum am 09.10.2019 beginnt. Die Personalwerber geben Einblick in die Einstellungsvoraussetzungen, das Bewerbungs- und Auswahlverfahren, das Studium und die beruflichen Möglichkeiten bei der Polizei NRW. Selbstverständlich stehen sie im Anschluss gerne für Fragen, aber auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Start: 12.09.2019, 18.00 Uhr Ort: Nebenraum der Kantine im Polizeipräsidium Gelsenkirchen, Rathausplatz 4, 45894 Gelsenkirchen-Buer

Bitte melden Sie sich vorab per E-Mail personalwerbung.gelsenkirchen@polizei.nrw.de bis spätestens zum 09.09.2019 an. Im Anschluss erhalten Sie eine persönliche Einladung von Ihren Personalwerbern des Polizeipräsidiums Gelsenkirchen, Fabienne Kroos und Patrick Pliska. Rückfragen beantworten die Personalwerber gerne telefonisch unter den Rufnummern 0209/365-4257 oder -4258.

