Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Alleinbeteiligt alkoholisiert gegen einen Baum

Gschwend (ots)

Ein 21jähriger BMW-Fahrer befuhr am Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr die Landesstraße 1150 von Murrhardt kommend in Richtung Wildgarten. An der Einmündung zur B298 wollte er nach rechts in Richtung Gschwend abbiegen, kam jedoch aufgrund starker Alkoholisierung über die Gegenfahrbahn hinweg nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 21jährige Fahrer und sein leicht verletzter 25jähriger Beifahrer stiegen aus und entfernten sich von der Unfallstelle. An dem Baum entstand ein Schaden von ca. 500 Euro, am BMW ca. 5000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme konnte der 21jährige Fahrer zuhause angetroffen werden. Aufgrund der deutlichen Alkoholisierung musste er zwei Blutentnahmen über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben.

