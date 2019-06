Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Essen fängt Feuer - Angebranntes Essen hat am Mittwochabend in Giengen die Feuerwehr und Polizei beschäftigt.

Ulm (ots)

Gegen 19:15 Uhr löste ein Brandmelder in einer Wohnung in der Barbarossastraße aus. Die Freiwillige Feuerwehr Giengen und eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Giengen rückten an. Die Wohnung wurde geöffnet und schnell war klar, weshalb der Brandmelder ausgelöst hatte. Auf dem Herd stand ein Topf mit mittlerweile angebranntem Essen. Noch während des Einsatzes kam der Bewohner zurück. Diese hatte sich mit einem Kumpel getroffen und vergessen, den Herd auszuschalten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr entstand kein Sachschaden. Die Wohnung wurde belüftet und war anschließend wieder bewohnbar.

