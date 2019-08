Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubüberfall auf Bäckerei

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Küchenmesser bewaffnet überfiel eine Unbekannte am Montag, 26. August, eine Bäckerei an der Hauptstraße und erbeuteten Bargeld. Um 14.35 Uhr betrat die Frau das Geschäft, bedrohte eine Verkäuferin mit dem Messer und stahl anschließend Geld aus der Kasse. Danach flüchtete sie mit ihrer Beute zu Fuß über die Hauptstraße in Richtung Grillo Gymnasium. Die Gesuchte ist etwa 35 Jahre alt und zirka 1,80 Meter groß. Sie trug einen grauen Kapuzenpullover, eine blaue Jeans, eine Sonnenbrille und hatte vernarbte Wangen. Hinweise zur Täterin nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell