Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Versuchter Einbruchsdiebstahl

Rastatt (ots)

Unbekannte sind in den frühen Mittwochmorgenstunden in eine Bar in der Rauentaler Straße eingestiegen. Hier haben die ungebetenen Besucher nach aktueller Sachlage versucht, einen Spielautomaten aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Letztlich suchten sie ohne Beute das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen.

