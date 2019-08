Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg, Orschweier - Kraftstoff gestohlen

Mahlberg, Orschweier (ots)

Unbekannte machten in der Nacht auf Donnerstag auf einem Parkplatz in der "Alte Landstraße" Beute. Unbemerkt pumpten die Langfinger hier zwischen 22 Uhr und kurz vor 4 Uhr fast 1 600 Liter Diesel aus den Tanks zweier Lastwagen ab und verursachten so einen Schaden von rund 2.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen.

