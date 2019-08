Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinau - Schwer verletzt

Rheinau (ots)

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag. Der 53 Jahre alte Zweiradlenker überholte nach ersten Erkenntnissen kurz nach 17 Uhr auf der L87 in Richtung Rheinau den Opel einer 68-Jährigen. Hierbei soll er den Wagen der Frau touchiert und so die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Er stürzte und wurde mehrere Meter über die Fahrbahn geschleudert. Ein hinzugerufener Rettungshubschrauber brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin kam mit dem Schrecken davon.

/ya

